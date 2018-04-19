Новый президент Кубы пообещал продолжать революцию

19 апреля 2018 21:19

Новый президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что под его началом страна продолжит воплощать идеи кубинской революции. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Reuters.

В своей первой речи в качестве президента страны Диас-Канель отдал дань уважения своему 86-летнему предшественнику Раулю Кастро. По его словам, Рауль был "лучшим учеником" своего брата Фиделя.

"Полномочия, данные народом, заключаются в том, чтобы продолжать кубинскую революцию в этом критически важный исторический момент", - сказал Диас-Канелью.

Ранее парламент Кубы утвердил 57-летнего Мигеля Диаса-Канеля новым президентом.

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