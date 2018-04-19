США упрощают правила экспорта беспилотников

США упрощают правила экспорта беспилотных летательных аппаратов, в том числе с лазерными целеуказателями.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил директор Белого дома управления торговой и производственной политики Питер Наварро на брифинге в четверг.

Соответствующие изменения политики США опубликованы в четверг на сайте Белого дома.

"Экспортная политика администрации UAS облегчит (политику), позволив американским фирмам увеличить свои прямые продажи уполномоченным союзникам и партнерам. Путем расширения возможностей для международных продаж американская промышленность получит стимул для того, чтобы еще больше делать то, что она делает лучше всего - инвестировать и внедрять инновации", - сказал Наварро.

В свою очередь представитель госдепартамента США Тина Кайданов уточнила, что изменения политики коснуться и продаж беспилотников с лазерными указателями.