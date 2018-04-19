Протестующие в Ереване возобновят акцию тотального перекрытия улиц

Инициатива "Мой шаг" завтра, 20 апреля, возобновит акцию тотального перекрытия улиц Еревана. Об этом, выступая в ходе митинга на площади Республики в Ереване, заявил лидер партии "Гражданский договор" Никол Пашинян, добавив, что будут перекрыты также станции метро, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

По его словам, акция начнется в 08:15 утра в районах Нор Норк, Норк-Мараш, Эребуни, Шенгавит, Малатия-Себастия, Ачапняк, Комитас, Шегавит, а также в Мердзаване, Сари таге, Паракаре. "В этот раз я хочу обратиться к водителям грузовиков. Завтрашний день объявляю днем грузовиков", - заявил Пашинян, призвав не ходить на работу и присоединиться к ним.

Он не сказал, где именно будет завтра, заявив, что присоединится к тем, кто наиболее активно будет перекрывать улицы.