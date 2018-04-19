USA Today рассказала, в каком случае нефть вырастет до $100

Стоимость нефти может достичь $100 за баррель, если Саудовская Аравия "добьется своего".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет USA Today.

Газета указывает, что страны ОПЕК, а также не входящие в организацию государства, рассматривают дальнее сокращение объемов добычи в середине 2019 года. Это создаст дефицит нефти на рынках.

Такая ситуация сыграет на руку Саудовской Аравии, поскольку в этих условиях вырастет стоимость нефтяной компании Saudi Aramco, которая намеревается в скором времени выйти на IPO.

"Саудовская Аравия хочет добиться высоких цен на нефть - и да, возможно, для IPO, но дело не только в этом", - сказал Reutersисточник в ОПЕК.

По его словам, и после первичного размещения акций Saudi Aramco Эр-Рияд намеревается удержать высокие цены на ресурс, поскольку саудовская экономика нуждается в деньгах для трансформации экономики, которую задумал наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд.

Газета делает вывод, что планы Саудовской Аравии могут серьезно повлиять на существующие тренды на нефтяном рынке. В пользу роста цен на нефть сыграет и сокращение запасов, высокий спрос и геополитическая напряженность, заключает USA Today.

Ранее сообщалось, что цены на нефть преодолели новые рекордыс конца 2014 года на фоне данных о снижении запасов нефти в США.