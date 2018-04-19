Армения на пороге цветной революции - ФОТОРЕПОРТАЖ

Шествие инициативы "Мой шаг" по центральным улицам Еревана завершилось на площади Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на NEWS.am, участники шествия во главе с депутатом Николом Пашиняном прошли по улицам Налбандяна, Ханджяна, Тигран Мец и вернулись на площадь Республики.

Лидер партии "Гражданский договор", депутат Никол Пашинян призвал госслужащих присоединиться к акциям протеста. Об этом он заявил в ходе митинга на площади Республики в Ереване.

По его словам, госслужащие хотят примкнуть к движению, но боятся потерять работу. "В тот момент, когда присоединитесь к бархатной революции, работу потеряете не вы, а Серж Саргсян", - сказал Пашинян. Он пообещал, что после ухода Сержа Саргсяна повысятся зарплаты госслужащих и полицейских, чтобы "не было нужды, в выходные заливать бетоном дворы, чтобы содержать семью". "Но не только их зарплаты повысятся", - пообещал Пашинян. Он отметил, что "красные береты" в свободное от работы время либо работают как таксисты, либо как разнорабочие. "И теперь они с дубинами должны защищать резиденцию Сержа Саргсяна. Как вы будете смотреть в глаза женам и детям после этого?", - заявил Пашинян.

Отметим, что 20 апреля возобновятся акции тотального перекрытия улиц Еревана, начиная с 08:15 утра.

В Ереване с 13 апреля проводятся массовые акции против назначения Сержа Саргсяна премьер-министром Армении.