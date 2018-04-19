Фонд Сороса выдворили из Будапешта

Венгерские власти заподозрили американского миллиардера Джорджа Сороса во вмешательстве во внутреннюю политику страны и приняли решение выселить офис его фонда "Открытое Общество" из Будапешта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Sputniknews со ссылкой на немецкую газету Die Presse.

По данным издания, Будапешт подозревает Сороса в том, что он нанял около 2 тыс. человек для вмешательства в парламентские выборы. Венгерские власти разработали законопроект "Остановите Сороса", чтобы ограничить предполагаемое воздействие миллиардера на внутреннюю политику. Отмечается, что парламент пока не принял его, но премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что закон смог бы исключить политическое влияние Сороса.

Глава фонда Патрик Гаспар заявил, что фонд не прекратит свою деятельность и переедет в Берлин.

В 2017 году сообщалось, что Сорос перевел фонду "Открытое общество" около $18 млрд.