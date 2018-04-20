Госдеп разочаровался в ситуации с новым лидером Кубы
20 апреля 2018 06:45 231
Официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что отсутствие выборов нового лидера Куба говорит о том, что власти сохранили свою репрессивную монополию. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает РИА "Новости".
"США разочарованы тем, что кубинские власти заглушали независимые голоса и сохранили свою репрессивную монополию на власть, вместо того чтобы дать своему народу сделать важный выбор через свободные, честные и конкурентные выборы", - сказала Науэрт.
Ранее сообщалось, что новым лидером Кубы стал Мигель Диас-Канель. В своей первой речи в качестве главы государства он пообещал продолжить кубинскую революцию.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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