Чемпион мира по боксу вспомнил историю из своей молодости

Чемпион мира по версиям WBO и WBC в первом тяжелом весе украинец Александр Усик вспомнил, когда он в последний раз участвовал в уличной драке, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Было это 10 лет назад, на тот момент Усик входил в олимпийскую сборную страны по боксу, участвовал в Олимпиаде-2008 в Пекине, где проиграл во втором раунде, а затем выиграл чемпионат Европы и завоевал серебряную медаль чемпионата мира.

"В 2008 году. Группа людей хотела нас побить. У них не вышло, потому что мы их побили. Нас было трое, а их человек 10.

Друга нашего толкнули и еще начали "качать": "Ты че тут ходишь, "фраейр," сейчас пойдешь нам сигареты покупать". Говорим: "Ребята, идите отдыхайте, почему вы лезете к нам". А нам в ответ: "Ты кто такой, мышь? Сядь и рот закрой".

"Почему вы так ведете себя, бессмертные что ли?", - спрашиваю, а мне как в кино: "Закрой свой рот или я его порву". Они получили... ногами, хай-кик", - рассказал Усик в эфире программы "Из души в душу".

Сейчас Усик готовится к финальному поединку Всемирной боксерской суперсерии против Россиянина Мурата Гассиева. Изначально поединок был назначен на 11 мая и должен был пройти в Саудовской Аравии.

Однако некоторое время назад организаторы боя сообщили, что встреча переносится на лето. А накануне сам Усик рассказал, что причиной переноса стала травма руки.

Вслед за этим генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что бой может пройти 22 июля в России, заявка на проведение поединка Гассиев - Усик подана.

Тем не менее, Усик категорически отказывается проводить бой с Гассиевым в России.