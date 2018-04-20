В США неизвестный расстрелял полицейских

20 апреля 2018 07:29

Во Флориде неизвестный расстрелял двоих полицейских.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает местная полиция в фейсбуке.

Инцидент произошел в ресторане "Эйс Чайна" в центре Трентона.

Уточняется, что нападавший подошел к зданию ресторана и выстрелил в окно заведения. Позже сотрудники обнаружили тело стрелявшего. Мотивы преступника неизвестны.

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере выразил соболезнования родным погибших сотрудников полиции.

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