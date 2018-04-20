В США неизвестный расстрелял полицейских
20 апреля 2018 07:29 121
Во Флориде неизвестный расстрелял двоих полицейских.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает местная полиция в фейсбуке.
Инцидент произошел в ресторане "Эйс Чайна" в центре Трентона.
Уточняется, что нападавший подошел к зданию ресторана и выстрелил в окно заведения. Позже сотрудники обнаружили тело стрелявшего. Мотивы преступника неизвестны.
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере выразил соболезнования родным погибших сотрудников полиции.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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