Сенат США назначил нового директора NASA

Сенат США назначил конгрессмена-республиканца от штата Оклахома Джеймса Брайденстайна на должности директора NASA. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на сайте ведомства.

"Я очень признателен, что мне выпала такая возможность, и я благодарю президента Дональда Трампа и вице-президента Майкла Пенса за их доверие. Я с нетерпением жду возможности работать с выдающейся командой NASA", - заявил он.

Брайденстайн стал конгрессменом в 2012 году. Он был членом комитета по вооруженным силам, науке, космосу и технологиям, служил в морской авиации на протяжении девяти лет.

Ранее сообщалось, что NASA возобновит исследования так называемой "криосферы" - совокупности наиболее холодных регионов Земли: ледников, морского льда, снежных покровов и вечной мерзлоты.