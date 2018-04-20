В Мексике толпа бросила насильника в вольер с крокодилами

20 апреля 2018 07:43

В Мексике в городе Сан-Франциско-Ихуатлан разъяренная толпа бросила мужчину, подозреваемого в изнасиловании молодой женщины, в вольер с крокодилами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Newsweek.

20-летний мужчина был взят под стражу полицией по подозрению в изнасиловании и нападении на пожелую женщину.

Через несколько минут после того, как он был доставлен в полицейский участок, туда ворвалась толпа местных жителей, которые выволокли мужчину на улицу и избили.

После этого граждане притащили мужчину в ближайший парк и бросили в вольер, где содержатся два крокодила.

Сотрудники полиции спасли мужчину до того, как рептилии смогли до него добраться. Он был госпитализирован с многочисленными травмами.

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