В Мексике толпа бросила насильника в вольер с крокодилами
20 апреля 2018 07:43 189
В Мексике в городе Сан-Франциско-Ихуатлан разъяренная толпа бросила мужчину, подозреваемого в изнасиловании молодой женщины, в вольер с крокодилами.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Newsweek.
20-летний мужчина был взят под стражу полицией по подозрению в изнасиловании и нападении на пожелую женщину.
Через несколько минут после того, как он был доставлен в полицейский участок, туда ворвалась толпа местных жителей, которые выволокли мужчину на улицу и избили.
После этого граждане притащили мужчину в ближайший парк и бросили в вольер, где содержатся два крокодила.
Сотрудники полиции спасли мужчину до того, как рептилии смогли до него добраться. Он был госпитализирован с многочисленными травмами.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
19 апреля 23:48
Quba rayonunda zəlzələ olub
19 апреля 23:45
Перенесен матч "Сумгайыт" - "Карабах"
-
19 Апр. 11:25 9 834
-
19 Апр. 11:22 8 590
-
19 Апр. 13:20 5 031
-
19 Апр. 14:36 3 761
-
19 Апр. 16:42 3 417