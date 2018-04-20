В Италии задержали сообщников босса мафии Коза ностра

Итальянская полиция задержала ближайших помощников босса сицилийского мафиозного клана Коза ностра Маттео Мессины Денаро, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Во время полицейской спецоперации в сицилийской коммуне Трапани, где находится центр преступной империи Денаро, был задержан 21 человек.

В рамках расследования итальянские полицейские расшифровали систему коммуникации в мафии, известную как пиццини, которую использует Денаро, чтобы отдавать приказы своим самым верным сообщникам.

55-летний Денаро исчез из поля зрения правоохранителей в 1993 году. Он находится в розыске по целому ряду преступлений, включая десятки убийств.

Денаро, бывший наемник, неоднократно хвастался, что может "заполнить целое кладбище" своими жертвами. Считается, что он стал "боссом боссов" после смерти главаря мафии Коза ностра Сальваторе "Тото" Риины по кличке Зверь из Корлеоне в ноябре 2017 года.