В Саудовской Аравии неизвестные убили трех полицейских
20 апреля 2018 07:58 233
В результате нападения неизвестных на блокпост полиции погибли трое полицейских.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД Саудовской Аравии.
В ведомстве сообщили, что нападавшие открыли огонь на блокпост полиции между районами аль-Муджарида и Барик на востоке страны.
Сообщается, что сотрудники сил безопасности установили личности нескольких человек, которые связаны с организацией нападения на полицейских, двое из них задержаны. Еще один подозреваемый при попытке задержания открыл огонь и ранил пятерых сотрудников правоохранительных органов. Его убили ответным огнем.
Отмечается, что один из раненных полицейских скончался по дороге в больницу.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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