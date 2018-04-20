В Турции фанаты устроили нападение на тренера во время матча

Главный тренер "Бешикташа" Шенол Гюнеш оказался жертвой нападения фанатов "Фенербахче" во время ответного матча 1/2 финала Кубка Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает "Советский спорт".

По информации пресс-службы "Бешикташа", Гюнеш получил повреждение головы после того, как один из болельщиков "Фенербахче" бросил в него предмет с трибуны.

Из-за данного инцидента, который произошел при счете 0:0 на 58-й минуте встречи, матч был прерван.

Сообщается, что Гюнеш получил сильное рассечение. Специалисту была оказана помощь, на рану наложили несколько швов. Сейчас он находится в больнице.

Первый матч, который прошел на поле "Бешикташа", завершился вничью со счетом 2:2.