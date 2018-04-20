Взрыв на первенстве Болгарии по футболу: есть пострадавшие

20 апреля 2018 08:06

Во время матча 4-го тура плей-офф чемпионов первенства Болгарии в рамках софийского дерби между ЦСКА и "Левски" произошел взрыв.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает "Советский спорт".

По информации "Би-би-си", в результате инцидента имеются пострадавшие. В их числе женщина-полицейский, которая получила ранения от осколков стекла, попавших ей в лицо и глаза.

Матч состоялся 18 марта. После происшествия сотрудница полиции была доставлена в больницу, где перенесла операцию.

Отмечается, что взрыв был осуществлен не посредством пиротехники, а после приведения в действие взрывного устройства.

По итогам беспорядков задержаны более 20 болельщиков "Левски".

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