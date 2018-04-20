В США декриминализируют марихуану на федеральном уровне

Лидер демократов в сенате США Чак Шумер намерен на будущей неделе представить законопроект, направленный на декриминализацию марихуаны на федеральном уровне.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает канал VICE News.

"Лично я считаю, что легализация - это весьма неплохо. Лучше всего предоставить каждому штату решать самому", - сказал сенатор в интервью каналу. Сенатор отметил, что "видит, как жизни многих людей разрушаются из-за криминализации" марихуаны, но отказался назвать свою инициативу легализацией.

Как отмечает канал, законодательная инициатива, которую офис Шумера намерен представить на следующей неделе, предполагает введение шести пунктов. В частности, сенатор предлагает исключить марихуану из списка веществ, распространение которых регулируется федеральным законом, и позволить каждому штату самостоятельно решать этот вопрос. Кроме того, инициатива подразумевает выделение денежных средств на исследование действия марихуаны и регулирование на федеральном уровне "рекламы марихуаны таким же образом, что рекламы табака и алкоголя".

В феврале данные опроса телекомпании Fox News показали, что легализацию марихуаны в США поддерживают 59% избирателей, это рекордно высокое значение с 2013 года, против выступают 32% совершеннолетних американцев.

Продажа и употребление марихуаны в рекреационных целях разрешены законодательством штатов Колорадо, Вашингтон, Орегон, Аляска, Невада, Массачусетс и Мэн. В Калифорнии с 1 января легализовано употребление марихуаны в развлекательных целях, с 1 июля аналогичный закон вступит в силу в Вермонте.