Лондон не договорился с Евросоюзом о границе с Ирландией

Брюссель отказался от предложений премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по поводу того, как можно избежать ужесточения контроля на границе с Ирландией после выхода Британии из европейского блока.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Daily Telegraphсо ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

По данным издания, на текущей неделе высокопоставленные представители ЕС встречались с главным переговорщиком от Великобритании Олли Роббинсом. На встрече, как сообщили газете источники, предложения Мэй подверглись критике.

"Были представлены подробные и экспертные возражения", - заявил источник издания, которому сообщили о ходе встречи в Брюсселе. "Стало ясно, что ни одна из опций Британии по таможенному союзу не сработает", - добавил он.

В марте Мэй подтвердила отказ от намерения создавать полноценную границу между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit, а также пообещала обеспечить такой таможенный режим с ЕС, который не привел бы к проблемам в торговле.

Великобритания должна покинуть ЕС к концу марта 2019 года. Переговоры о "разводе" ЕС и Великобритании идут в два этапа. Первый этап включал в себя договоренности о правах граждан, ирландской границе и выполнении страной финансовых обязательств перед союзом. В этой части был достигнут прогресс, теперь необходимо согласовать оставшиеся вопросы и сформировать договор о выходе Великобритании из ЕС. Британия также рассчитывает сохранить для себя доступ к европейскому рынку товаров и услуг, в частности, для продвижения своей ключевой отрасли - банковского сектора.

