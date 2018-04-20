В США казнили старейшего человека, приговоренного к высшей мере
20 апреля 2018 08:36 492
В США в штате Алабама казнили старейшего в истории страны человека, приговоренного к высшей мере наказания.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Reuters.
83-летний Уолтера Муди был признан виновным в совершении серии взрывов в 1989 году.
По данным агентства, Муди ввели смертельную инъекцию и не дали право на последнее слово.
Муди в 1989 году прислал бомбу окружному судье Роберту Венсу и адвокату по гражданским правам Роберту Робинсону. Взрывные устройства сработали и привели к смерти обоих.
Муди провел в камере для смертников 20 лет и все это время пытался доказать свою невиновность.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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