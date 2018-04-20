В США казнили старейшего человека, приговоренного к высшей мере

В США в штате Алабама казнили старейшего в истории страны человека, приговоренного к высшей мере наказания.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Reuters.

83-летний Уолтера Муди был признан виновным в совершении серии взрывов в 1989 году.

По данным агентства, Муди ввели смертельную инъекцию и не дали право на последнее слово.

Муди в 1989 году прислал бомбу окружному судье Роберту Венсу и адвокату по гражданским правам Роберту Робинсону. Взрывные устройства сработали и привели к смерти обоих.

Муди провел в камере для смертников 20 лет и все это время пытался доказать свою невиновность.