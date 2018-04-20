Ани Лорак защитила атаковавшего ее пылкого поклонника от охраны - ВИДЕО
20 апреля 2018 11:05 208
Любительскую съемку с концерта шоу-тура Diva в Пензе очевидцы опубликовали в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на http://5-tv.ru.
На кадрах видно, как во время выступления Лорак на сцену выбегает эйфоричный юноша и делает селфи со звездной певицей, не замечая, что тем самым мешает ей выступать.
Охрана поспешила на помощь певице - слишком уж близко подошел фанат и слишком фамильярно трогал Лорак. Однако с действительно королевской невозмутимостью Ани Лорак урегулировала инцидент: с пылким поклонником она сфотогафировалась, проводила его со сцены и продолжила выступление.
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