Столкновение поездов в Австрии – десятки пострадавших - ВИДЕО
20 апреля 2018 11:35 264
В Сети появились кадры с места столкновения поездов на вокзале в австрийском Зальцбурге. По данным местных СМИ, в результате ЧП пострадали около 30 человек, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Авария произошла рано утром 20 апреля при попытке прицепить маневровый локомотив к составу Цюрих - Вена.
На месте работают спасатели и правоохранители.
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