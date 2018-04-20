Столкновение поездов в Австрии – десятки пострадавших - ВИДЕО

В Сети появились кадры с места столкновения поездов на вокзале в австрийском Зальцбурге. По данным местных СМИ, в результате ЧП пострадали около 30 человек, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Авария произошла рано утром 20 апреля при попытке прицепить маневровый локомотив к составу Цюрих - Вена.

На месте работают спасатели и правоохранители.

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