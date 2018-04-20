В Иране отказываются от иностранных соцсетей
Государственные учреждения Ирана должны в течение недели отказаться от использования иностранных социальных сетей. Об этом, как сообщило в четверг вечером агентство Fars, заявил первый вице-президент Исламской Республики Эсхак Джахангири, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Все государственные институты и органы власти, а также неправительственные учреждения обязаны перенести свою деятельность и предоставляемые услуги на платформу иранских социальных сетей в течение одной недели", - сказал он.
Как ожидается, в пятницу вступит в силу запрет на использование госслужащими иностранных мессенджеров, включая Telegram. Ранее соответствующую директиву распространило правительство Исламской Республики, об отказе от Telegram также заявил руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Ранее в Тегеране заявили о планах запустить с 20 апреля мессенджер собственного производства "Соруш", который бы заменил Telegram.
По данным статистики, мессенджером Telegram пользуются 45 млн иранцев. 30 декабря 2017 года после серии антиправительственных демонстраций он был заблокирован в Иране, 13 января блокировка была снята.
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