Во Франции массовые демонстрации закончились столкновениями с полицией - ВИДЕО

Самые крупные акции протеста прошли в Париже и Нанте. Там на улицы вышло около трехсот тысяч человек. Они недовольны трудовой реформой правительства, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Люди жгли пиротехнику, бросали камни в здания госучреждений. Для усмирения участников направили спецназ. Стражи порядка применили слезоточивый газ. В результате потасовок семеро полицейских пострадали, двое протестующих задержаны.

Похожие беспорядки парализовали столицу Чили. В Сантьяго тысячи студентов выступают против платного образования. Мирное шествие переросло в столкновения с полицией. В стражей порядка полетели камни и бутылки с зажигательной смесью. В ответ в толпу распылили слезоточивый газ. В итоге беспорядки удалось остановить, несколько человек задержано.

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