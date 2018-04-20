Кремль отреагировал на визовую блокаду США

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, Кремль разделяет общую обеспокоенность, связанную с задержкой получения американских виз пилотами "Аэрофлота", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

"Очевидно, что объективных причин для затруднений с визовой деятельностью у американцев здесь нет, ибо все вот эти сокращения - они никоим образом не касались консульской деятельности. Очевидно, что это, скажем так, преднамеренное создание трудностей, которое целиком и полностью лежит на совести наших американских коллег. Конечно, мы обеспокоены, мы не хотели бы такого развития событий", - сказал Песков.

Так представитель Кремля ответил на вопрос об угрозе приостановки авиасообщения между странами в связи с задержкой выдачи виз российским пилотам.

МИД РФ 19 апреля сообщил, что авиасообщение между Россией и США оказалось под угрозой прекращения из-за визовой политики Вашингтона. Компания "Аэрофлот", единственная совершающая регулярные рейсы между странами, может оказаться вынуждена их прекратить, "так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз".

Позднее "Аэрофлот" подтвердил проблему с получением экипажами американских виз.

В конце марта США объявили персонами нон грата 60 российских дипломатов после отравления в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в причастности к которому Лондон обвинил Москву. В ответ российские власти выслали 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников американского генерального консульства в Екатеринбурге.

Также о высылке сотрудников диппредставительств объявили Австралия, Украина, Канада и более десяти стран Евросоюза.