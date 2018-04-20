Mercedes отзывает почти 25 тыс. автомобилей в России

20 апреля 2018 16:45

Официальный дилер немецкого автопроизводителя Mercedes в России отзывает около 25 тыс. автомобилей Mercedes-Benz А-/В-/С-/ класса и CLA, GLA, GLC-классов из-за неисправности подушки безопасности, сообщил Росстандарт, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Неисправность связана со срабатыванием подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда, говорится на сайте Росстандарта.

Всего отозвать планирует 24763 автомобиля, которые были проданы с 2014 по 2017 гг.

Уполномоченные представители изготовителя "Мерседес-Бенц РУС" должны оповестить владельцев автомобилей, которые подлежат отзыву, о необходимости предоставить свою машину в ближайший дилерский центр для ремонта.

Автомобили проверят и при необходимости доработают рулевую колонку. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев транспортных средств.
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