Mercedes отзывает почти 25 тыс. автомобилей в России
20 апреля 2018 16:45 206
Официальный дилер немецкого автопроизводителя Mercedes в России отзывает около 25 тыс. автомобилей Mercedes-Benz А-/В-/С-/ класса и CLA, GLA, GLC-классов из-за неисправности подушки безопасности, сообщил Росстандарт, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Неисправность связана со срабатыванием подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда, говорится на сайте Росстандарта.
Всего отозвать планирует 24763 автомобиля, которые были проданы с 2014 по 2017 гг.
Уполномоченные представители изготовителя "Мерседес-Бенц РУС" должны оповестить владельцев автомобилей, которые подлежат отзыву, о необходимости предоставить свою машину в ближайший дилерский центр для ремонта.
Автомобили проверят и при необходимости доработают рулевую колонку. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев транспортных средств.
16:29