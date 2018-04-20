СМИ: в российских самолетах появятся стоячие места - ВИДЕО
20 апреля 2018 16:49 333
Авиакомпания "Победа" собирается заказать для новых самолетов "стоячие" кресла при условии их сертификации и безопасности. Об этом сообщил РИА Новости источник в перевозчике.
В авиакомпании не стали комментировать планы по перекомпоновке салона, однако уточнили, что рассматривают различные предложения и варианты, которые могут повысить эффективность, а также увеличить число дешевых билетов, передает Day.Az.
На данный момент парк "Победы" состоит из 18 Boeing 737-800, к концу 2019 года перевозчик собирается расширить флот до 30 судов.
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16:29