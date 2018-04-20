Еще один депутат от оппозиции выдвинул кандидатуру на пост президента Турции

Депутат турецкого парламента от оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Дидем Энгин выдвинула свою кандидатуру для участия в предстоящих президентских выборах в Турции, пишут в пятницу турецкие СМИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, таким образом число кандидатов на пост президента Турции от CHP составило два человека.

Ранее СНР выдвинула лидера партии Кемаля Кылычдароглу в качестве кандидата на пост президента.

Кандидатура Кылычдароглу была выдвинута в ходе голосования, в котором за лидера партии отдали голоса 85 процентов членов партии.

Отметим, что на днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о необходимости проведения досрочных президентских и парламентских выборов.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook