Еще один депутат от оппозиции выдвинул кандидатуру на пост президента Турции
Депутат турецкого парламента от оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Дидем Энгин выдвинула свою кандидатуру для участия в предстоящих президентских выборах в Турции, пишут в пятницу турецкие СМИ.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, таким образом число кандидатов на пост президента Турции от CHP составило два человека.
Ранее СНР выдвинула лидера партии Кемаля Кылычдароглу в качестве кандидата на пост президента.
Кандидатура Кылычдароглу была выдвинута в ходе голосования, в котором за лидера партии отдали голоса 85 процентов членов партии.
Отметим, что на днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о необходимости проведения досрочных президентских и парламентских выборов.
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