В Монако представили самые яркие новинки автопрома - ВИДЕО

Настоящие произведения искусства в машиностроении представили в Монако. Суперкары мирового класса на 15-м автосалоне Top Marques сегодня привлекли внимание даже тех, кто далек от автомобильной индустрии. Посмотреть на самый быстрый в мире "буггати", карбоновый "феррари" и прототип российского спортивного автомобиля прибыл даже князь Монако Альбер Второй. Говорят, особое внимание он обратил на новую версию классической "Нивы", передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Автомобильной классики на этом салоне довольно много. На этот раз в Монако выставлены десятки машин, владельцами которых были известные политики.

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