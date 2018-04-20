В Афганистане прогремел сильный взрыв, есть погибшие

20 апреля 2018 18:42

Пять человек погибли и еще десять получили ранения в результате взрыва в афганском Джелалабаде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой агентство Пажвак, передает Day.Az.

По данным агентства, в пятницу утром фургон с пассажирами подорвался на придорожной мине в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Среди пострадавших есть женщины и дети.

Факт взрыва подтвердил представитель губернатора провинции Нангархар Атаулла Хогияни.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за случившееся.

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