В Афганистане прогремел сильный взрыв, есть погибшие
20 апреля 2018 18:42 110
Пять человек погибли и еще десять получили ранения в результате взрыва в афганском Джелалабаде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой агентство Пажвак, передает Day.Az.
По данным агентства, в пятницу утром фургон с пассажирами подорвался на придорожной мине в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Среди пострадавших есть женщины и дети.
Факт взрыва подтвердил представитель губернатора провинции Нангархар Атаулла Хогияни.
Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за случившееся.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
18:18 190