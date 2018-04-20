Армянского галериста обвинили в хищении десятков миллионов долларов - СКАНДАЛ В США

По сообщению газеты New York Post, американский инвестор Стивен Таненбаум подал в суд на скульптора Джеффа Кунса и галериста Ларри Гагосяна, обвинив их в организации финансовой пирамиды, в которую они вовлекли ряд богатых коллекционеров. Таненбаум, который заплатил Кунсу в 2013 году $13,05 млн за три скульптуры, до сих пор не получил не только самих скульптур, но даже и доказательств того, что они существуют.

Таненбаум обвиняет Кунса и Гагосяна в "использовании новых денег для оплаты старых обязательств". В своем иске в суд Манхэттена Таненбаум утверждает, что Кунс и Гагосян незаконным путем получают деньги у коллекционеров, не предоставляя ничего взамен, - например, предлагают заключить договор на поставку новых работ с немедленной выплатой некоей суммы ($1-2 млн) и обещанием предоставить работы позднее, но постоянно оттягивают сроки доставки.

По мнению Таненбаума, все это не что иное, как разновидность "финансовой пирамиды Понци": "В то время как коллекционеры бесконечно ждут доставки работ, Ларри Гагосян и Джефф Кунс ведут экстравагантный образ жизни, который частично обеспечивается неприемлемыми и весьма спорными махинациями".

Таненбаум подал в суд после того как срок доставки оплаченных им произведений был отложен до августа 2019 года. Представители Кунса и Гагосяна пока никак не комментируют сообщения прессы. Об этом сообщает Рамблер.