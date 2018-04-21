Дорога в ереванский аэропорт перекрыта демонстрантами

Протестующие против премьерства Сержа Саргсяна на посту премьер-министра Армении демонстранты перекрыли автотрассу в ереванский аэропорт "Звартноц", передает Day.Az со ссылкой Aysor.



В пятницу вечером на митинге об этом заявил лидер оппозиционного движения Никол Пашинян.



Пресс-секретарь полиции подтвердил информацию.



