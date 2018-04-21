Дорога в ереванский аэропорт перекрыта демонстрантами

21 апреля 2018 09:03

Протестующие против премьерства Сержа Саргсяна на посту премьер-министра Армении демонстранты перекрыли автотрассу в ереванский аэропорт "Звартноц", передает Day.Az со ссылкой Aysor. 
 
В пятницу вечером на митинге об этом заявил лидер оппозиционного движения Никол Пашинян.
 
Пресс-секретарь полиции подтвердил информацию.
 
 

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