Соцсети покорило видео радостных родителей, сын которых все-таки закончил вуз - ВИДЕО

Ролик о семейных ценностях опубликовал уоutubе-канал ViralHog.

Снято все 14 апреля 2018 года в филиппинском городе Кесон-сити. За столом кафетерия собралась семья. Родители, понятно из комментариев, потеряли надежду и смирились с тем, что их сын в жизни не закончит вуз, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Скормный обед идет, и, казалось бы, все как обычно.

Но внезапно сын говорит, что все же выпустился из вуза - и показывает бумагу об этом.

И по реакции родителей становится понятно - насколько для них действительно важно благополучие и устроенность сына. Мать хлопает в ладоши и радуется - поначалу - сдержанно.

А вот отец, изучив документ, эмоций не прячет - он встает и обнимает сына! Здесь выдержка отказывает счастливой матери - и она начинает плакать от радости.

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