В США армянка может сесть в тюрьму на 60 лет
Жительница тихого городка Монтебелло в пригороде Лос-Анжелеса Ромина Аида Задорян может сесть в тюрьму на 60 лет за многочисленные случаи мошенничества. Об этом сообщает издание ktla.com.
"Всего жертвами мошенницы стали 82 человека, которые заплатили Задоян 630,817 долларов за оказание иммиграционных услуг", - говорится в издании, передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Армения.
Согласно порталу, женщина обещала своим клиентам визы, грин-карты, а также заявления на предоставление гражданства США. К тому же Задоян уверяла своих клиентов, что у нее есть связи в высших руководящих кругах и она сама работает в правительстве в качестве юриста.
48-летняя армянка не первый раз оказывается на скамье подсудимых. В 2009 женщину осудили за кражу, также она проходит по делу о похищении около тысячи долларов наличными.
Если обвинение сможет доказать вину Задоян по всем пунктам, то ей грозит 60 лет заточения в тюрьме.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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