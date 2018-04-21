В США армянка может сесть в тюрьму на 60 лет

Жительница тихого городка Монтебелло в пригороде Лос-Анжелеса Ромина Аида Задорян может сесть в тюрьму на 60 лет за многочисленные случаи мошенничества. Об этом сообщает издание ktla.com.

"Всего жертвами мошенницы стали 82 человека, которые заплатили Задоян 630,817 долларов за оказание иммиграционных услуг", - говорится в издании, передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Армения.

Согласно порталу, женщина обещала своим клиентам визы, грин-карты, а также заявления на предоставление гражданства США. К тому же Задоян уверяла своих клиентов, что у нее есть связи в высших руководящих кругах и она сама работает в правительстве в качестве юриста.

48-летняя армянка не первый раз оказывается на скамье подсудимых. В 2009 женщину осудили за кражу, также она проходит по делу о похищении около тысячи долларов наличными.

Если обвинение сможет доказать вину Задоян по всем пунктам, то ей грозит 60 лет заточения в тюрьме.