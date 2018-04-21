Инцидент, едва не закончившийся трагедией, произошел в Таиланде - ВИДЕО

Инцидент, едва не закончившийся трагедией, произошел в Таиланде, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

После того, как ролик с запечатленным происшествием оказался в сети, пользователи наперебой принялись гадать, что же за объект свалился на проезжую часть перед автомобилями. Некоторые даже выдвинули версии о крушении НЛО.

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