Тяжелое ДТП в Турции, около 20 пострадавших - ВИДЕО
21 апреля 2018 11:47 560
В Турции пассажирский автобус попал в аварию.
Как сообщает Report со ссылкой на "Анадолу", инцидент произошел в городе Конья, передает Day.Az.
Автобус, направлявшийся из города Кайсери в Анталью, совершил аварию на трассе Конья-Аксарай. В результате аварии пострадали 18 человек. Пострадавшие были госпитализированы.
Причиной аварии называют дождливую погоду.
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