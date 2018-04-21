Тяжелое ДТП в Турции, около 20 пострадавших - ВИДЕО

21 апреля 2018 11:47

В Турции пассажирский автобус попал в аварию.

Как сообщает Report со ссылкой на "Анадолу", инцидент произошел в городе Конья, передает Day.Az.

Автобус, направлявшийся из города Кайсери в Анталью, совершил аварию на трассе Конья-Аксарай. В результате аварии пострадали 18 человек. Пострадавшие были госпитализированы.

Причиной аварии называют дождливую погоду.

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Тяжелое ДТП в Турции, около 20 пострадавших

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