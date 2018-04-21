Мотоциклистка чуть не лишилась головы во время ДТП - ВИДЕО

Момент столкновения женщины на мотоцикле с грузовиком был запечатлён участником дорожного движения на оживлённой магистрали в провинции Самутпракан (центральная часть Тайланда), передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Падение тайской женщины с мотоцикла чуть не закончилось трагедией рано утром 10 апреля. Мотоциклистка совершила столкновение с грузовиком и завалилась набок. Проезжающий в момент ДТП большегруз, чуть не наехал на владелицу мотоцикла, которая в самый последний момент избежала столкновения.

Двое свидетелей, наблюдавших за происходящим из салона автомобиля, не смогли сдержать эмоций, когда на их глазах чуть не произошла трагедия.

Участники дорожного движения помогли женщине подняться, после чего она со второй попытки всё же объехала мешающее ей транспортное средство.

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