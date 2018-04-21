Момент масштабного взрыва фуры на АЗС попал на камеры - ВИДЕО

На снятое камерами наблюдения видео попал непосредственно момент взрыва на заправке. Огонь за доли секунды поглотил все пространство в кадре, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Оставленный водителем без присмотра грузовик стал причиной масштабного взрыва на газовой заправке под Новороссийском. Эту информацию ранее подтвердили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Авария произошла рядом с селом Владимировка еще 13 апреля. Однако сейчас в Сети появилось новое видео, снятое камерами наблюдения, на котором запечатлен непосредственный подрыв фуры и момент масштабного взрыва на заправке, снятый сверху.

На видео запечатлен большегрузный автомобиль, который медленно вкатывается на территорию АЗС, тараня цистерны с газом. После столкновения машина останавливается, и около 40 секунд ничего не происходит, однако потом гремит мощнейший взрыв, охвативший огнем все захваченное кадром пространство.

После взрыва начался пожар. Сотрудникам спасательных служб и огнеборцам удалось остановить возгорание, когда его площадь достигла 200 квадратных метров. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

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