Евросоюз продолжит в отношении КНДР политику сильного давления

ЕС подтвердил намерение проводить в отношении КНДР политику, сочетающую сильное давление посредством санкций и открытые каналы коммуникации, говорится в распространенном в субботу заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

ЕС в субботу приветствовал заявление властей КНДР о приостановке ядерных и ракетных испытаний, заявив о готовности оказать поддержку переговорному процессу по денуклеаризации.

"Мы также будем продолжать в полном объеме осуществлять нашу политику критического взаимодействия, которая сочетает в себе сильное давление на режим КНДР посредством санкций - как введенных ООН, так и самостоятельно введенных на уровне Европейского союза - с сохранением открытых каналов коммуникации", - говорится в заявлении.

Пхеньян отказывается от проведения новых ядерных испытаний и закрывает полигон на севере страны, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. Северная Корея также наметила стратегию экономического развития государства, предполагающую активное сотрудничество с соседями.

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