Более 300 человек эвакуированы из комплекса «Москва-Сити» - ОБНОВЛЕНО

16:35

В ГУ МЧС России по Москве опровергли сообщения СМИ о том, что в башне "Око" комплекса "Москва-Сити" произошло возгорание, передает Day.Az со ссылкой на RT.

"Наши подразделения прибыли. Сейчас осуществляется поэтажная проверка. Признаков загорания не обнаружено, обстановка спокойная", - рассказали в ведомстве.

При этом собеседник уточнил, что после срабатывания системы оповещения о пожаре люди начали самостоятельно покидать здание.

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16:03



Более 300 человек эвакуированы из башни "Око" комплекса "Москва-Сити" в столице из-за задымления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, передает Day.Az со ссылкой на RT.

"Поступила информация о задымлении в комплексе "Москва-Сити" в башне "Око", расположенной по адресу 1-й Красногвардейский проезд, д. 21", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, задымление произошло на седьмом этаже комплекса.

"По предварительным данным, на седьмом этаже комплекса наблюдается незначительное задымление, обнаружить источник которого пока не удаётся", - заключил он.