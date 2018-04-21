Более 300 человек эвакуированы из комплекса «Москва-Сити» - ОБНОВЛЕНО
16:35
В ГУ МЧС России по Москве опровергли сообщения СМИ о том, что в башне "Око" комплекса "Москва-Сити" произошло возгорание, передает Day.Az со ссылкой на RT.
"Наши подразделения прибыли. Сейчас осуществляется поэтажная проверка. Признаков загорания не обнаружено, обстановка спокойная", - рассказали в ведомстве.
При этом собеседник уточнил, что после срабатывания системы оповещения о пожаре люди начали самостоятельно покидать здание.
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16:03
Более 300 человек эвакуированы из башни "Око" комплекса "Москва-Сити" в столице из-за задымления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, передает Day.Az со ссылкой на RT.
"Поступила информация о задымлении в комплексе "Москва-Сити" в башне "Око", расположенной по адресу 1-й Красногвардейский проезд, д. 21", - уточнил собеседник агентства.
По его словам, задымление произошло на седьмом этаже комплекса.
"По предварительным данным, на седьмом этаже комплекса наблюдается незначительное задымление, обнаружить источник которого пока не удаётся", - заключил он.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!