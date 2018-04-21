Генсек ООН не теряет надежды на политическое решение по Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по-прежнему надеется найти политическое решение по Сирии. Об этом он заявил журналистам перед неформальной встречей СБ ООН в населенном пункте Бакокра в южной провинции Сконе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В Сирии нам нужно договориться о двух вещах. Во-первых, нет военного решения, есть только политическое. Мы можем двигаться вперед с политическими переговорами. Во-вторых, нам необходимо найти способ расследования и требовать ответственности за совершенные преступления, - цитирует Гутерриша агентство ТТ. - Но есть надежда. Совет Безопасности может быть эффективным, когда мы согласны".

Встреча проходит в доме, где раньше жил бывший секретарь ООН Даг Хаммаршёльд (1953-1961), погибший в авиакатастрофе в Северной Родезии. Прибывшие на нее по приглашению Швеции члены СБ ООН, согласно программе, обсудят миротворческие операции.

"Символично, что мы встречаемся здесь сегодня, в доме Дага Хаммаршёльда. Он сказал в 1956-м или 1957-м году, что мы сейчас живем в мире больше, чем когда-либо. Но из-за того, что происходит сегодня, - всех конфликтов и пограничных споров, которые становятся причиной стольких страданий, - как никогда важно помнить его слова. Мы - мир, и мы не имеем права уничтожить его или позволить конфликтам причинять такие страдания".