Дерево упало на трехмесячного ребенка в Москве - ФОТО

Три человека госпитализированы после падения на них дерева на юго-западе Москвы, в том числе трехмесячный ребенок, сообщил заместитель мэра Москвы Леонид Печатников, передает Day.Az со ссылкой на Взгляд.

Трехмесячный ребенок и двое взрослых пострадали от падения на них дерева на Сумской улице. Все трое госпитализированы, передает ТАСС со ссылкой на Печатникова.

По его словам, состояние ребенка и взрослых удовлетворительное.

Департамент транспорта Москвы рекомендовал жителям города отказаться от поездок на личном транспорте. "Если же отказаться не получится, пожалуйста, не оставляйте их под деревьями и прочими шаткими конструкциями. В гараже машине будет гораздо спокойнее", - сообщается в аккаунте департамента в Twitter.

Из-за ухудшения погоды и штормового предупреждения в Москве закроется для посещений Парк Горького, передает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что из-за непогоды была закрыта территория ВДНХ.

Гидрометцентр объявил на субботу "оранжевый" уровень погодной опасности в столичном регионе из-за сильного ветра. Отмечается, что "имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба".