КНДР приостановила ядерные испытания

Пхеньян в субботу официально приостановил ракетно-ядерные испытания, ставшие главным катализатором роста напряженности вокруг Корейского полуострова в последние годы, однако Запад пока реагирует сдержанно. Кроме президента Дональда Трампа, который не скрывает своей радости, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В субботу КНДР провозгласила новый стратегический курс, отказываясь от дальнейших ядерных и ракетных испытаний, чтобы сосредоточиться исключительно на развитии экономики страны. Согласно постановлениям состоявшегося 20 апреля в Пхеньяне пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), с 21 апреля Пхеньян прекращает все ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет. Для этого будет закрыт ядерный полигон на севере страны. Тем самым КНДР присоединяется к международным усилиям по всеобъемлющему прекращению ядерных испытаний, которое она признает важной частью глобального ядерного разоружения.