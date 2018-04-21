В Дагестане ликвидировали группу боевиков - ОБНОВЛЕНО

19:53

Девять боевиков, которые планировали теракт на первомайские праздники, ликвидированы в Дагестане. Об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК), передает Day.Az.

"В результате целенаправленного поиска были обнаружены две группы бандитов в разных частях Дербента. На предложение правоохранительных органов сложить оружие и сдаться властям преступники открыли огонь из автоматического оружия. В результате скоротечных перестрелок девять бандитов были нейтрализованы", - сообщили в НАК.

Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет. Один сотрудник спецназа получил легкое ранение.

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19:19

В дагестанском Дербенте в ходе спецоперации ликвидировали группу боевиков.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий было заблокировано домовладение, в котором укрываются боевики. По предварительным данным, несколько из них уже ликвидированы, активная фаза спецоперации продолжается", - заявил источник.

Ранее сообщалось, что в дагестанском Дербенте и Дербентском районе был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Как отмечается, на территории области ведется поиск боевиков и их пособников.