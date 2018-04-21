Александр Лукашенко рассказал, как правильно пить

21 апреля 2018 19:24

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о том, сколько нужно пить вина в день. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает "БелТА".

"Нам надо наш народ больше приучать к нормальным винам. От самогона, от этих крепких напитков (отучать). Я не против, если люди 70-100 грамм водки через день выпивают. Но мы же не умеем по 70-100 грамм. Мы же если сядем, надо литр залить крепких напитков за один раз. А здоровья это не прибавляет. Поэтому надо привыкать к европейскому варианту потребления вин. Это полезно, если один-два бокала в день вина выпиваешь, но именно качественного", - сказал Лукашенко.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az