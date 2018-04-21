Индия претендует на проведение летней Олимпиады 2032 года

Глава Индийской олимпийской ассоциации Нариндер Батра заявил о намерении подать заявку на проведение в стране летних Олимпийских игр в 2032 году, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы намерены подать заявку на проведение юношеских Олимпийских игр 2026 года, Азиатских игр 2030 года и Олимпийских игр 2032 года. Мы не знаем, выиграют ли наши заявки, но мы хотим быть причастными к крупным соревнованиям", - цитирует Батру Inside The Games.

При этом предполагаемый город проведения Игр-2032 не называется.

Примечательно, что, узнав о намерении Индии принять Олимпиаду, удивился глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. По его словам, страна имеет высокий потенциал для проведения Игр, однако о перспективах Индии провести соревнования говорить преждевременно в связи с тем, что подача заявок на Олимпиаду-2032 пока не открыта.