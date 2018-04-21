Мохамед Салах повторил рекорд Премьер-лиги по голам за сезон

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах забил гол в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу против "Вест Бромвича" (2:2). 25-летний египетский форвард забил 31-й гол и повторил рекорд результативности английской Премьер-лиги в рамках сезона, состоящего из 38 туров, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Ранее по 31 мячу за сезон забивали Алан Ширер (1995/96), Криштиану Роналду (2007/08) и Луис Суарес (2013/14). Но у Салах впереди еще несколько матчей, чтобы переписать это же достижение.

Напомним, что на этой неделе на официальном сайте УЕФА завершилось голосование болельщиков за лучший гол в четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов.

Неожиданно победителем Мохамед Салах и его гол в ответном матче 1/4 финала турнира против "Манчестер Сити" (2:1). Гол Салаха набрал 39 процентов голосов. А вот блестящий гол нападающего "Реала" Криштиану Роналду в ворота "Ювентуса" (3:1) ударом через себя, которому аплодировали даже итальянские тифоззи, стал только вторым (30%).