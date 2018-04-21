В России сбили насмерть чемпионку мира по велоспорту

24-летняя российская велогонщица Лидия Плужникова сегодня погибла в результате ДТП, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"В субботу Лидия ехала на велосипеде и была сбита в Архипо-Осиповке выехавшим на встречную полосу автомобилем, за рулем которого находился 17-летний водитель без прав на вождение. Врачи пытались спасти жизнь гонщицы, но она получила травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении на официальном сайте Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

На чемпионате мира среди юниоров по велотреку в 2012 году Плужникова завоевала "золото" и "бронзу". Она становилась чемпионкой России в гите в 2015 году.