Ураганный ветер в Москве: пострадали 20 человек - ФОТО

Двадцать человек пострадали в Москве из-за ураганного ветра. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах, передает Day.Az.

"Почти 20 пострадавшим понадобилась медицинская помощь. Среди пострадавших есть дети", - сказал источник, отметив, что информация уточняется.

В столичном ГУ МЧС России ТАСС сообщили, что в управление продолжают поступать заявки "о падении деревьев и слабо укрепленных конструкций".

Ранее ГУ МЧС по Москве распространилоэкстренное предупреждение об ухудшении погоды. В ближайшие часы в столице ожидается гроза и штормовой ветер до 25 м/с и резкое понижение температуры воздуха.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее обратился к жителям столицы с просьбой быть предельно внимательными в условиях надвигающейся непогоды. В своем Twitter мэр сообщил, что городские службы спасения приведены в полную готовность.

Гидрометцентр также выпустил экстренное предупреждение о сильном ветре с порывами до 25 м/с в Москве и нескольких областях Центрального федерального округа во второй половине дня в субботу и ночью в воскресенье.