МВФ: торговые споры и крайне высокий уровень долга угрожают росту мировой экономики

21 апреля 2018 21:41

Усиление напряженности в сфере торговли, беспрецедентно высокий уровень мирового долга и рост финансовой уязвимости угрожают росту глобальной экономики. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в коммюнике, распространенном в субботу по итогам заседания Международного валютно-финансового комитета. Данная структура является руководящим органом МВФ.

"Рост финансовой уязвимости, усиление напряженности в торговой и геополитической сферах, беспрецедентно высокий уровень глобального долга угрожают перспективам мирового [экономического] роста. Проблемы в демографической области и низкий рост производительности могут снизить потенциал для более высокого и инклюзивного роста в будущем", - признают авторы документа - участники нынешних встреч по линии МВФ и Всемирного банка.

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