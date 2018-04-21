Взрыв в Чили: пострадали 50 человек

В Чили в результате взрыва из-за утечки газа в клинике погибли три человека и пострадали около 50. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Tercera.

Как отмечается, инцидент произошел в клинике Sanatorio Alemán чилийского города Консепсьон. Взрыв произошел в результате утечки газа.

По имеющимся данным, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, которые эвакуировали пострадавших, а в настоящее время осуществляют разбор завалов.