Взрыв в Чили: пострадали 50 человек

21 апреля 2018 22:04

В Чили в результате взрыва из-за утечки газа в клинике погибли три человека и пострадали около 50. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Tercera.

Как отмечается, инцидент произошел в клинике Sanatorio Alemán чилийского города Консепсьон. Взрыв произошел в результате утечки газа.

По имеющимся данным, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, которые эвакуировали пострадавших, а в настоящее время осуществляют разбор завалов.

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