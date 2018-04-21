Взрыв в Чили: пострадали 50 человек
21 апреля 2018 22:04 156
В Чили в результате взрыва из-за утечки газа в клинике погибли три человека и пострадали около 50. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Tercera.
Как отмечается, инцидент произошел в клинике Sanatorio Alemán чилийского города Консепсьон. Взрыв произошел в результате утечки газа.
По имеющимся данным, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, которые эвакуировали пострадавших, а в настоящее время осуществляют разбор завалов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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