По Москве прошла вторая волна урагана

Вторая волна урагана прошла по Новой Москве, обесточив полсотни трансформаторов, их работу восстановят за два часа.

передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Вторая волна урагана прошла в основном по Новой Москве, обесточив полсотни трансформаторов. В течение двух часов их работа должна быть восстановлена", написал столичный градоначальник на своей странице в Twitter.

Погода в Москве и Подмосковье в субботу резко ухудшилась: на город и область обрушились интенсивные дожди, порывистый ветер, местами прошли ливни. По последним данным, в столице 17 человек пострадали из-за урагана, 14 из них были госпитализированы, среди них трое детей. Погибла 12-летняя девочка. Повалены сотни деревьев, повреждены металлические конструкции. В подмосковной Балашихе погиб мужчина.